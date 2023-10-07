На фоне слухов о поставках снарядов между КНДР и Россией выросло движение поездов, - СМИ

Отмечается, что на станции Тумангагн в Расоне на границе КНДР и РФ заметили примерно 73 грузовых вагона. Такого количества там не видели последние пять лет, и даже до пандемии трафик на этом участке был меньше.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

А вчера CBS News со ссылкой на источники сообщило, что КНДР уже начала передавать России артиллерию.

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