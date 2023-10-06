ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед них є діти

П'ятниця 06 жовтня 2023 18:13
UA EN RU
Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед них є діти Фото: Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед них є діти (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники й правоохоронці завершили роботи на місці влучання в Грозі. Зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"Шестеро поранених та п’ятдесят один загиблий – такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на зараз. Одинадцять фрагментів тіл, в тому числі дрібних, відправили на експертизу вчора. Вилучені сьогодні рештки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій", - заявив Болвінов.

За словами начальника слідчого управління поліції, внаслідок удару четверо мешканців Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Після закінчення ДНК-аналізів, можна буде встановити, чи стави вони жертвами удару терористів.

Удар по Грозі

Вчора, 5 жовтня, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив "Іскандером" у кафе й магазин. В закладі на момент удару відбувались поминки за полеглим воїном.

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Згідно з останніми даними, за словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинули 52 людей. Одна з постраждалих померла в медзакладі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна в Україні
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України