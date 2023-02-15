На тлі чуток про Данію та Нідерланди. Боррель закликав приєднатися до танкової коаліції

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Країни повинні поставити якнайбільше танків і якнайшвидше. Буде дуже прикро, якщо після такого довгого закиду Німеччині в тому, що вона нічого не робить, ці країни не наслідують її приклад", - зазначив Боррель.

З таким закликом чиновник ЄС звернувся після того, як ЗМІ повідомляли про відмову Данії та Норвегії надавати танки Україні.