Португалія передасть Україні три танки Leopard 2 вже у березні

Португалія відремонтує кілька своїх Leopard 2 і відправить три танки в Україну вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошти, яку приводить Reuters.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення та технічного обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три танки в березні", - заявив Коста.

Кошта додав, що це те, над чим працює Португалія.

Командувач збройних сил Португалії адмірал Антоніу Сілва Рібейро, заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2. Але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них у несправному стані.