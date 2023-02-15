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На фоне слухов о Дании и Нидерландах. Боррель призвал присоединиться к танковой коалиции

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Как можно большему количеству союзников Украины необходимо присоединиться к поставкам танков для ВСУ по примеру Германии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Страны должны поставить как можно больше танков и как можно быстрее. Будет очень досадно, если после столь долгого упрека Германии в том, что она ничего не делает, эти страны не последуют ее примеру", - отметил Боррель.

С таким призывом чиновник ЕС обратился после того, как СМИ сообщали об отказе Дании и Норвегии предоставлять танки Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Испания обучит 55 украинских защитников управлять танками Leopard 2.

Также мы писали, что Португалия анонсировала передачу Украине трех танков Leopard 2 в марте.

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