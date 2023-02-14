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Іспанія навчатиме понад півсотні українських військових на Leopard 2, - голова Міноборони

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Брюссель, Вівторок 14 лютого 2023 20:53
Іспанія навчатиме понад півсотні українських військових на Leopard 2, - голова Міноборони Фото: Іспанія навчатиме понад півсотні українських військових на Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іспанські інструктори навчать 55 українських захисників керувати німецьким танком Leopard 2A4. Перші солдати поїдуть туди цього чи наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais, про це заявила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Протягом цього тижня або на початку наступного тижня українські військові прибудуть та пройдуть навчання в Іспанії з використання Leopard, з одного боку, а також з обслуговування, що дуже важливо, тому що вони вимагають щоденного обслуговування", - заявила Роблес після прибуття до Брюсселя на зустріч глав Міноборони країн НАТО.

Вона також поки не назвала кількість танків, які Іспанія має намір передати Україні, зазначивши, що це питання має бути узгоджене із союзниками. За її словами, навчання українських військових займе від двох до двох з половиною місяців.

При цьому міністр відповіла на питання можливої передачі Україні винищувачів.

"Україна запросила літаки, яких Іспанія не має і, отже, в цій галузі ми допомогти не можемо", - розповіла Роблес.

Нагадаємо, ще 25 січня Роблес офіційно підтвердила, що її країна має намір передати танки Leopard 2 Україні.

Також ми писали, що, за словами Роблес, Leopard 2 від Іспанії доставлять в Україну в березні 2023 року.

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