ТКГ не смогла договориться о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".
Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
По словам Гармаша, сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - заявил он.
По мнению Гармаша, сегодняшний "пятичасовой спектакль" был проведен для того, чтобы показать субъектность "Л/ДНР".
"В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - добавил он.
Отметим, вопрос возвращения к режиму "тишины" был на повестке дня каждого заседания ТКГ после того, как ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона несколько раз предлагала вернуться к режиму прекращения огня, но Россия отказывалась подписывать соответствующее совместное заявление.
Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что ТКГ уже на финише согласования режима тишины в Донбассе. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на сегодняшнем заседании.
Кроме того, недавно глава украинской делегации Леонид Кравчук рассказал, что в ТКГ обсуждают введение санкций за нарушение режима "тишины" на Донбассе. Планировалось, что документ подпишут на заседании 28 апреля.
Как писало РБК-Украина, в офисе президента Владимира Зеленского предлагали ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы на Донбассе.