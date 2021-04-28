ТКГ не змогла домовитися про перемир'я на Донбасі

За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив він.

На думку Гармаша, сьогоднішня "п'ятигодинна вистава" була проведена для того, щоб показати суб'єктність "Л/ДНР".

"В результаті - дотримання режиму "тиші", яке мало початися з 12-тої години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість не було досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення", - додав він.

Відзначимо, питання повернення до режиму "тиші" було на порядку денному кожного засідання ТКГ після того, як ситуація на Донбасі загострилася. Українська сторона декілька разів пропонувала повернутися до режиму припинення вогню, але Росія відмовлялася підписувати відповідну спільну заяву.