ТКГ обсуждает санкции за нарушение "тишины" на Донбассе, - Кравчук

Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня . Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом" .

По его словам, проект этого документа был передан спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Он содержит семь пунктов дополнений к тому механизму, который действует с июля 2020 года.

"Вот этот документ будет обсуждаться еще раз 27 апреля рабочей подгруппой уже с предложениями всех формулировок, а 28 числа, если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на ТКГ и примем", - рассказал Кравчук.

Кравчук убежден, что принятие этого документа будет иметь позитивный эффект в урегулировании конфликта на востоке Украины.