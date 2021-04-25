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ТКГ обсуждает санкции за нарушение "тишины" на Донбассе, - Кравчук

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 25 апреля 2021 22:59
ТКГ обсуждает санкции за нарушение "тишины" на Донбассе, - Кравчук Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

По его словам, проект этого документа был передан спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Он содержит семь пунктов дополнений к тому механизму, который действует с июля 2020 года.

"Вот этот документ будет обсуждаться еще раз 27 апреля рабочей подгруппой уже с предложениями всех формулировок, а 28 числа, если они придут к какому-то положительному выводу, мы его обсудим на ТКГ и примем", - рассказал Кравчук.

Кравчук убежден, что принятие этого документа будет иметь позитивный эффект в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил собирать рабочую группу ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов в случае гибели военнослужащих в результате обстрелов на Донбассе. Он подчеркнул, что необходимо ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы.

Ранее РБК-Украина писало, что в последнее время на Донбассе увеличилось количество минирований населенных пунктов боевиками.

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