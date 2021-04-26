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Зеленский: мы уже на финише согласования режима тишины на Донбассе

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 14:07
Зеленский: мы уже на финише согласования режима тишины на Донбассе Фото: Зеленский рассказал о переговорах по режиму тишины на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В переговорах по тишине на Донбассе стороны находятся на финальной стадии согласования. Также возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге во время визита на Чернобыльскую АЭС.

"Я считаю, что мы уже на финише до этого согласования (тишины на Донбассе, - ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский также считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться. Он уже поручил офису президента начать согласовывать сроки и место проведения такой встречи с администрацией президента РФ.

Раньше Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значения.

В то же время в офисе президента заявили, что не намерены приглашать президента РФ Путина в Киев.

Отметим, на прошлой неделе Зеленский предложил провести Путину встречу на Донбассе. В Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

При этом украинский лидер отмечал, что не собирается вести переговоры с главарями "ЛДНР".

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