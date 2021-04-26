Зеленский: мы уже на финише согласования режима тишины на Донбассе

В переговорах по тишине на Донбассе стороны находятся на финальной стадии согласования. Также возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным .

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге во время визита на Чернобыльскую АЭС.

Зеленский также считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться. Он уже поручил офису президента начать согласовывать сроки и место проведения такой встречи с администрацией президента РФ.

"Я считаю, что мы уже на финише до этого согласования (тишины на Донбассе, - ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Раньше Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значения.

В то же время в офисе президента заявили, что не намерены приглашать президента РФ Путина в Киев.

Отметим, на прошлой неделе Зеленский предложил провести Путину встречу на Донбассе. В Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

При этом украинский лидер отмечал, что не собирается вести переговоры с главарями "ЛДНР".