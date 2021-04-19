Украина инициирует экстренные заседания ТКГ в случае потерь на Донбассе, - Ермак

Рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов при наличии погибших в результате обстрелов в Донбассе. Такое предложение озвучил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции советников лидеров "нормандской четверки" .

Об этом сообщается на сайте Офиса президента .

Также украинская сторона предложила ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы. Эти инициативы рассмотрит на заседании 20 апреля координатор рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ.

Во время заседания советники лидеров "нормандской четверки" решили дальше продолжать согласование кластеров. По мнению экспертов, это поможет урегулировать ситуацию на Донбассе и обеспечит выполнение Минских соглашений.