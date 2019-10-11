ТКГ обсудит разведение сил на Донбассе 15 октября

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Стороны не смогли договориться о самостоятельном разведении

На очередной встрече 15 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определит возможности для разведения сил конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Вопрос разведения сил будет вынесен на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.

"Поскольку стороны конфликта самостоятельно не смогли развести вооружения в установленные сроки, вопрос об условиях и параметрах разведения будет вынесен на обсуждение трехсторонней контактной группы 15 октября", - сказал информированный источник, подчеркнув, что разведение сил на пилотных участках - это одно из обязательных условий для проведения саммита в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия).

"Контактной группе предстоит определить новый интервал для разведения. В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится", - заявил источник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе должно было начаться 7 октября, однако сорвалось из-за обстрелов боевиков. В частности, в нарушение минских соглашений они специально обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

Путин обвинил Зеленского в том, что тот не может обеспечить разведение сил на Донбассе. По его словам, причина якобы в националистах.

Зеленский заявил, что саммита в нормандском формате не будет, если не состоится разведение войск.

У Путина заявили, что не могут повлиять на боевиков. Также заявили, что нормандская встреча вряд ли состится в октябре из-за якобы напряженного графика президента РФ.