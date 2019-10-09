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На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 19:29
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг 17 раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 9 октября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов, а именно неподалеку Песков, вблизи Лебединского, вблизи Пищевика, неподалеку Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки, вблизи Красногоровки и неподалеку Павлополя.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: вблизи Новолуганского, в районе Золотого, неподалеку Золотого, вблизи Майорского, неподалеку Крымского и вблизи Авдеевки.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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