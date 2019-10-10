Зеленский: не будет разведения сил на Донбасе - не будет нормандского формата

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди"

Если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

"Смотрите, мы должны контролировать с вами границу. Должны - 100% .. Миротворцы - одно из путей. О разведении я так вам скажу. Пока туда будут приезжать разные люди, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать - разведения не будет. Не будет разведения войск - не будет нормандского формата", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германия предложат России дату встречи в нормандском формате.

Также РБК-Украина сообщало, что “Национальный корпус” организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом. В Кременном на контрольно-пропускном пункте произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Через блокпост пытались прорваться граждане без представления документов и проверки транспортных средств.

Напомним, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что обустройство позиций для разведения войск в Золотом еще готово не полностью, а в Петровском позиции подготовлены на 98%.