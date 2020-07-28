В ТКГ назвали одну из главных основ безопасной реинтеграции ОРДЛО

Одной из главных основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса. Восстановление начнется с территорий, которые находятся под контролем правительства Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При этом он подчеркнул, что сейчас создаются соответствующие фонды, а в скором времени будет представлена программа экономической стратегии развития Донбасса.

Напомним, ранее Алексей Резников заявлял, что для безопасной реинтеграции Донбасса Украине понадобится не менее 25 лет.

Кроме того, украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.