У ТКГ назвали одну з головних основ безпечної реінтеграції ОРДЛО

Однією з головних основ безпечної реінтеграції окупованій території до складу України є економічне відновлення Донбасу. Відновлення почнеться з територій, які знаходяться під контролем уряду України.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час онлайн дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При цьому він підкреслив, що зараз створюються відповідні фонди, а незабаром буде представлена програма економічної стратегії розвитку Донбасу.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявляв, що для безпечної реінтеграції Донбасу Україні знадобиться не менше 25 років.

Крім того, українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.