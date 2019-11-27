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ТКГ в Минске создала необходимые условия для нормандского саммита, - Сайдик

Новости » Политика     27.11.2019 - 21:43
ТКГ в Минске создала необходимые условия для нормандского саммита, - Сайдик
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Сайдик надеется, что "нормандскую четверку" не будут тревожить боевые действия на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней Контактной группе по Донбассу (ТКГ) Мартин Сайдик зявил, что ТКГ в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что спецпредставитель призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы работа нормандской четверки в Париже не была потревожена боевыми действиями на Донбассе.

"В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - сказал дипломат.

По его словам, число нарушений режима прекращения огня продолжает колебаться.

Согласно данным ОБСЕ, после спада на прошлой неделе число нарушений в последние дни опять возросло.

Напомним, Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре.

Как сообщало РБК-Украина, на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой". Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.

Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре У Путина допускают отдельную встречу с Зеленским на нормандском саммите
Новости Украины Мартин сайдикНормандский формат
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