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ТКГ в Мінську створила необхідні умови для нормандського саміту, - Сайдик

Новини » Політика     27.11.2019 - 21:43
ТКГ в Мінську створила необхідні умови для нормандського саміту, - Сайдик
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

Спецпредставник ОБСЄ покладає надії на цю зустріч

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній Контактній групі по Донбасу (ТКГ) Мартін Сайдик заявив, що ТКГ в Мінську створила необхідні умови для саміту в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зазначається, що спецпредставник закликав сторони конфлікту зробити все можливе для додержання режиму тиші, щоб робота нормандської четвірки в Парижі не була потревожена бойовими діями на Донбасі.

"Напередодні цього саміту хотів би підкреслити, що ми з боку ТКГ та її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками нормандського формату. І сьогодні я з великою надією дивлюся на цю зустріч", - сказав дипломат.

За його словами, число порушень режиму припинення вогню продовжує коливатися.

Згідно з даними ОБСЄ, після спаду минулого тижня кількість порушень в останні дні знову зросла.

Нагадаємо, Сайдик розраховує, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром.

Як повідомляло РБК-Україна, на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою". Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмайера" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.

Сайдик сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром У Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті
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