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Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре

Новости » Политика     27.11.2019 - 19:04
Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре
Фото: Мартин Сайдик (twitter.com mir24tv)

Сайдик надеется, что "нормандскую четверку" не будут тревожить боевые действия на Донбассе

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассчитывает, что обмен пленными на Донбассе состоится вскоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Сайдик смотрит с большой надеждой на встречу в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже и надеется, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия на Донбассе.

"Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время", - сказал он.

Напмоним, на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой". Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта, а также включает в себя перечень конкретных задач для Контактной группы по ее реализации.

Как сообщало РБК-Украина, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.

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Новости Украины ДонбасспленныеМартин сайдик
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