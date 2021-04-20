Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": нужно начинать с чиновников и депутатов

Министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение "языкового закона" именно к чиновникам и депутатам. После этого можно будет переходить к штрафованию обычных людей.
По его словам, если бы законодатели начали штрафовать в первую очередь самих себя, тогда население восприняло бы такое введение более корректно.
"Давайте начнем штрафовать чиновников вначале. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова. Я бы не хотел, чтобы мы превращали эти штрафы в фетиш. Чтобы мы не превращали это в инструмент сведения счетов или еще чего-то", - отметил Ткаченко.
Министр добавил, что сейчас среди депутатов есть мысли подать поправки в закон, которые бы отменили штрафы для населения в бытовой сфере.
"Я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса. Покажите пример, уважаемые законодатели и чиновники", - добавил Ткаченко.
Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.
Ожидалось, что штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут в 2022 году.
При этом РБК-Украина писало, что в Верховную раду подали два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".