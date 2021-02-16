В Минкульте заявили о необходимости "мягкой украинизации"
Министр культуры Александр Ткаченко заявил о необходимости проводить в Украине "мягкую украинизацию". В связи с этим он считает необходимым отсрочить штрафы за нарушение норма языкового закона.
По его словам, вводить сразу штрафы - это "как поставить телегу впереди лошади". Министр считает, что сами разговоры о штрафах приведут лишь к большему общественному напряжению.
"Следует иметь четкую публичную позицию и ее демонстрировать, аргументировать и убеждать общественное мнение в том, что курс на украинизацию, но мягкую украинизацию - неизменен. Но для начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка", - заявил Ткаченко.
Он добавил, что в государственной программе, которая сейчас находится на рассмотрении правительства, предлагается сделать бесплатными и понятными для людей онлайн-курсы по изучению украинского языка.
"Если все будет нормально, попробуем запустить их в этом году", - сказал Ткаченко.
Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.
Ожидалось, что штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут в 2022 году.
При этом РБК-Украина писало, что в Верховную раду подали два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".