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Отказ обслуживать на украинском: Креминь рассказал, когда начнут штрафовать

Киев, Суббота 23 января 2021 21:19
Отказ обслуживать на украинском: Креминь рассказал, когда начнут штрафовать
Фото: Тарас Креминь (radiosvoboda.org)
Автор: Роман Тверденко

Штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Но и штрафовать будут не всех подряд.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода".

Он напомнил, что штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде.

Напомним, норма закона о штрафах за отказ от обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года. Предприятия всех форм собственности будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен.

Соответствующие положения содержатся в ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, по факту нарушения составляется протокол. Уполномоченный по защите государственного язык выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в т.ч. касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой.

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