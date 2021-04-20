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Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": потрібно починати з чиновників і депутатів

Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч, Сергій Щербина

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає за потрібне починати застосовувати штрафи за порушення "мовного закону" саме до чиновників і депутатів. Після цього можна переходити до штрафування звичайних людей.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якби законодавці почали штрафувати в першу чергу самих себе, тоді населення сприйняло б таке введення більш коректно.

"Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова. Я б не хотів, щоб ми перетворювали ці штрафи у фетиш. Щоб ми не перетворювали це інструмент зведення рахунків або ще чогось", - зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що зараз серед депутатів є думки подати поправки в закон, які б скасували штрафи для населення в побутовій сфері.

"Я абсолютно підтримую постановку такого питання. Покажіть приклад, шановні законодавці й чиновники", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, в Україні з 16 січня вступила в силу норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для всіх закладів сфери послуг.

Очікувалося, що штрафувати за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою почнуть у 2022 році.

При цьому РБК-Україна писало, що у Верховну раду подали два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону".

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Новини України штрафОлександр Ткаченкоукраинский язык
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