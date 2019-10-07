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Ткаченко подал декларацию на пост главы КГГА

Новости » Политика    07.10.2019 - 17:32
Ткаченко подал декларацию на пост главы КГГА
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Декларация была подана в НАПК

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию в публичном реестре.

Как сообщается, в декларации Ткаченко отметил, что претендует на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из декларации Ткаченко известно, что ему пренадлежит доля в телерадиокомпании "Студия 1+1", в ней он числится владельцем. Также он владеет компаниями Солюшнс, Бабель, Кинолав, Книголав, Квартал ТВ, 1+1 Продакшн, Синема лав, А.Т.Трейдинг.

Кроме того, Ткаченко указал две квартиры в Киеве, одна из которых числится на его жене, два автомобиля (Land Rover и BMW X5).

Напомним, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "о столице", согласно которому глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой. Таким образом, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Как известно, на сегодняшний день мэром Киева и главой КГГА является Виталий Кличко. Однако, Кабинет министров принял постановление об увольнении Кличко с должности главы КГГА, которое находится на рассмотрении у президента Владимира Зеленского.

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