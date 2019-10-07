Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Декларація була подана в НАПК

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко подав декларацію Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію в публічному реєстрі.

Як повідомляється, в декларації Ткаченко зазначив, що претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З декларації Ткаченко відомо, що йому належить частка в телерадіокомпанії "Студія 1+1", в ній він значиться власником. Також він володіє компаніями Солюшнс, Бабель, Кинолав, Книголав, Квартал ТБ, 1+1 Продакшн, Сінема лав, А. Т.Трейдинг.

Крім того, Ткаченко зазначив дві квартири в Києві, одна з яких числиться на його дружині, два автомобіля (Land Rover і BMW X5).

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