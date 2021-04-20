Ткаченко назвал задачи центров по борьбе с дезинформацией в Украине

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко назвал главные задачи центров по борьбе с дезинформацией в стране. Они по сути являются верификационными сообщениями от государства о том, что является фейком, с отслеживанием трафика, и треком, как объяснить, почему это фейк.

По его словам, центры дезинформации приводят доказательную базу, почему эта история случилась, например, с мальчиком на Донбассе, и почему она является фейком.

"Эти центры существуют в Риге, Праге, в Финляндии - там тоже достаточно скромные по европейским меркам бюджеты, но это фиксация государством: А) проблемы, того, что она существует, Б) постоянные реакции на эту проблему, сообщения, коммуникации со всеми стейкхолдерами как государственными, так и обществом", - сообщил Ткаченко.

Украина, по его словам, будет активно работать с NGO (неправительственные организации, - ред.).

"Поэтому на первом этапе этого достаточно. Мы будем работать с донорами и при проявлении нашей видимой эффективности будем работать над тем, чтобы центр усиливать", - рассказал министр.

Отдельной частью является платформа медиаграмотности, потому что это два крыла одного процесса, добавил глава Минкульта.

"С одной стороны, можно обличать, а с другой стороны, объяснять, как не попасть в ловушку и как придерживаться элементарной гигиены, когда ты находишься в соцсетях", - отметил Ткаченко.