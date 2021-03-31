В Украине запустили Центр борьбы с фейками: чем он будет заниматься

В Украине сегодня официально заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр будет заниматься борьбой с фейками в украинском информационном пространстве.

Об этом рассказал министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале .

По словам министра, центр будет бороться с дезинформацией, быстро реагировать на фейки, а также заниматься промоцией украинских нарративов. Центр будет действовать при Минкульте и сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

"Работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчание фейков в украинском информпространстве", - написал Ткаченко.

Достигать поставленной цели, как рассказал министр, будут путем:

стратегических коммуникаций, включая разработку контрнарративов, проведение информкампаний, включение украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;

создания онлайн-ресурса, который будет активно реагировать на информационные атаки;

регулярного оповещения о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработки механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами

Кроме того, центр планирует работать над повышением уровня критического мышления украинцев, чтобы они "умели отличать реальные факты от вымышленных провокаций РФ".