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В Украине запустили Центр борьбы с фейками: чем он будет заниматься

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 17:42
В Украине запустили Центр борьбы с фейками: чем он будет заниматься Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине сегодня официально заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр будет заниматься борьбой с фейками в украинском информационном пространстве.

Об этом рассказал министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По словам министра, центр будет бороться с дезинформацией, быстро реагировать на фейки, а также заниматься промоцией украинских нарративов. Центр будет действовать при Минкульте и сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

"Работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчание фейков в украинском информпространстве", - написал Ткаченко.

Достигать поставленной цели, как рассказал министр, будут путем:

  • стратегических коммуникаций, включая разработку контрнарративов, проведение информкампаний, включение украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;
  • создания онлайн-ресурса, который будет активно реагировать на информационные атаки;
  • регулярного оповещения о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработки механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами

Кроме того, центр планирует работать над повышением уровня критического мышления украинцев, чтобы они "умели отличать реальные факты от вымышленных провокаций РФ".

Напомним, руководителем Центра борьбы с фейками была назначена Любовь Цыбульская. Она возглавляет группу по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра, а также работает советником главы МИД.

Больше об этом новосозданном центре вы можете прочитать в материале - "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".

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Новости Украины Общество Министерство культуры центр Александр Ткаченко фейк
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