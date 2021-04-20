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Ткаченко назвав завдання центрів по боротьбі з дезінформацією в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 11:12
Ткаченко назвав завдання центрів по боротьбі з дезінформацією в Україні Фото: міністр культури Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко назвав головні задачі центрів по боротьбі з дезінформацією в країні. Вони по суті є верифікаційними повідомленнями від держави про те, що є фейком, з відстеженням трафіку, і треком, як пояснити, чому це фейк.

Про це міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, центри дезінформації наводять доказову базу, чому ця історія трапилася, наприклад, із хлопчиком на Донбасі, і чому вона є фейком.

"Ці центри існують в Ризі, Празі, у Фінляндії - там теж досить скромні за європейськими мірками бюджети, але це фіксація державою: А) проблеми, того, що вона існує, Б) постійні реакції на цю проблему, повідомлення, комунікації з усіма стейкхолдерами як державними, так і суспільством", - повідомив Ткаченко.

Україна, за його словами, буде активно працювати з NGO (неурядові організації, - ред.).

"Тому на першому етапі цього достатньо. Ми будемо працювати з донорами і при прояві нашої видимої ефективності будемо працювати над тим, щоб центр посилювати", - розповів міністр.

Окремою частиною є платформа медіаграмотності, тому що це два крила одного процесу, додав голова Мінкульту.

"З одного боку, можна викривати, а з іншого боку, пояснювати, як не потрапити у пастку і як дотримуватися елементарної гігієни, коли ти знаходишся в соцмережах", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, в Україні запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, який співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

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