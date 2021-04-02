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Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 16:50
Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Фото: Полина Лысенко (linkedin сом polina-lysenko)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Им стала Полина Лысенко.

Об этом свидетельствует указ на сайте Офиса президента.

Указ №137/2021 подписан 2 апреля.

"Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в документе.

Сама Лысенко отметила, что Центр создан, чтобы противодействовать угрозам национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также для борьбы с пропагандой и для недопущения манипулирования общественным мнением. Бороться планируют с угрозами, которые возникают как извне, так и внутри страны.

Представление Центра противодействия дезинформации состоится во вторник, 6 апреля.

Полина Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре.

В 2013 – 2015 годах работала на должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го был помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. С сентября 2020 года – директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о создании Центра противодействия дезинформации 11 марта. Планировалось, что Центр противодействия дезинформациии будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, который будет сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

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