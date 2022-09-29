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За тиждень Росія застосувала майже 30 дронів-камікадзе: скільки збили

Фото: За тиждень Росія застосувала майже 30 дронів-камікадзе (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

З початку тижня Росія встигла застосували 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць нашим воїнам вдалося знищити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Протягом минулого тижня противником було застосовано 2 ударних безпілотних апарата. В той же час цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва. Знищено 10 одиниць", - заявив Громов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що загалом було знищено 23 повітряні цілі. Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, мають характерний та гучний звук. В Генштабі пояснили, як відрізнити їх від інших БПЛА.

Також нещодавно окупанти вже застосовували іранські дрони проти Одеси, однак нашим героям вдалося відбити усі атаки.

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