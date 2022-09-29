За неделю Россия применила почти 30 дронов-камикадзе: сколько сбили

Фото: За неделю Россия применила почти 30 дронов-камикадзе (кадр с видео)

С начала недели Россия успела применить 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. 10 единиц нашим воинам удалось уничтожить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В течение прошлой недели противником были применены 2 ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено 10 единиц", - заявил Громов. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что всего было уничтожено 23 воздушных целей. В частности, сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10" .