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За неделю Россия применила почти 30 дронов-камикадзе: сколько сбили

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 16:36
За неделю Россия применила почти 30 дронов-камикадзе: сколько сбили Фото: За неделю Россия применила почти 30 дронов-камикадзе (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

С начала недели Россия успела применить 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. 10 единиц нашим воинам удалось уничтожить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В течение прошлой недели противником были применены 2 ударных беспилотных аппарата. В то же время на этой неделе было осуществлено 29 применений дронов-камикадзе иранского производства. Уничтожено 10 единиц", - заявил Громов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что всего было уничтожено 23 воздушных целей. В частности, сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10" .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия, обладают характерным и громким звуком. В Генштабе объяснили, как отличить их от других БПЛА.

Также недавно оккупанты уже применяли иранские дроны против Одессы, однако нашим героям удалось отразить все атаки.

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