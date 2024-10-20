За тиждень РФ застосувала по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів, - Зеленський

За його словами, щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах.

"За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів", - зазначив Зеленський.

На думку президента, об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору.

"Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - констатував Зеленський.