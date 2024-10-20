За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов, - Зеленский

За неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также оккупанты запустили более 20 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, ежедневно Россия наносит удары по украинским городам и общинам.
"За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов", - отметил Зеленский.
По мнению президента, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.
"Украина нуждается больше в средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - констатировал Зеленский.
В ночь на 20 октября российские войска обстреляли Украину десятками дронов и баллистикой. В частности, из-за ракетного удара в Кривом Роге пострадали 17 человек.
Кроме того, утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.
Отметим, что РФ в ночь на 20 октября пыталась атаковать и столицу. ПВО сбила около десяти ударных беспилотников на подступах к Киеву, которые российские захватчики применили для атаки этой ночью. В общей сложности оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты и 49 дронов.
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