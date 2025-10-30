Тисячі юнаків щодня виїжджають із України? У ДПСУ прокоментували ситуацію
Після дозволу українцям віком 18-22 роки тимчасово виїжджати за межі країни, польський кордон щодня перетинають близько 1600 юнаків. В ДПСУ зазначають, що не бачать значної зміни пасажиропотоку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією видання, з початку 2025 року й до послаблення обмежень наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули приблизно 45,3 тис. українців віком 18-22 роки.
Протягом наступних двох місяців ця кількість зросла до 98,5 тис. осіб, або 1600 на день.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що прикордонники не ведуть облік перетину кордону за віковими групами.
"З моменту, як чоловікам 18-22 років (включно) дозволено перетин кордону, вони його перетинають як на виїзд, так і на в’їзд. Значного впливу на пасажиропотік вони не становлять", - зазначив Демченко.
За даними німецьких медіа, кількість українських юнаків, які в'їжджають до Німеччини, також зросла - з 19 людей на тиждень у середині серпня до 1400-1800 на тиждень у жовтні, пише BR24.
Нагадаємо, в Україні чоловікам віком 18-22 років дозволили виїжджати за кордон під час воєнного стану. Відповідна постанова уряду набрала чинності наприкінці серпня 2025 року.
За новими правилами, молоді чоловіки можуть перетинати державний кордон, якщо мають закордонний паспорт та військово-обліковий документ - у паперовому або електронному форматі.
Водночас обмеження залишаються для деяких категорій, зокрема тих, хто працює в органах влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати лише у службові відрядження.