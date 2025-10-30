Тисячі юнаків щодня виїжджають із України? У ДПСУ прокоментували ситуацію

Після дозволу українцям віком 18-22 роки тимчасово виїжджати за межі країни, польський кордон щодня перетинають близько 1600 юнаків. В ДПСУ зазначають, що не бачать значної зміни пасажиропотоку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Politico .

За інформацією видання, з початку 2025 року й до послаблення обмежень наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули приблизно 45,3 тис. українців віком 18-22 роки.

Протягом наступних двох місяців ця кількість зросла до 98,5 тис. осіб, або 1600 на день.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що прикордонники не ведуть облік перетину кордону за віковими групами.

"З моменту, як чоловікам 18-22 років (включно) дозволено перетин кордону, вони його перетинають як на виїзд, так і на в’їзд. Значного впливу на пасажиропотік вони не становлять", - зазначив Демченко.

За даними німецьких медіа, кількість українських юнаків, які в'їжджають до Німеччини, також зросла - з 19 людей на тиждень у середині серпня до 1400-1800 на тиждень у жовтні, пише BR24.