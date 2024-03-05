Тисячі військових та одиниць техніки: сили НАТО відпрацьовують форсування річки Вісла в Польщі

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Також у Середземному морі біля берегів острова Сицилія вранці 26 лютого розпочалися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Навчання є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

9 лютого в Тихому океані стартували авіаційні навчання США та союзників, у яких візьмуть участь понад 80 літаків. Центром навчань став острів Гуам. В ході навчань, що тривали до 23 лютого, війська союзників взяли участь у тренуваннях медичної евакуації та навчаннях зі скидання особового складу та вантажів.

Вчора на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочались масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

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