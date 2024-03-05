Тысячи военных и единиц техники: силы НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше

Учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Также в Средиземном море у берегов острова Сицилия утром 26 февраля стартовали морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Учения служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

9 февраля в Тихом океане стартовали авиационные учения США и союзников, в которых примут участие боле 80 самолетов. Центром учений стал остров Гуам. В ходе учений, которые продлились до 23 февраля, войска союзников приняли участие в тренировках медицинской эвакуации и учениях по сбросу личного состава и грузов.

Вчера на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии.

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