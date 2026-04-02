Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Тисячі тон зерна "сплили" в Ірані й Єгипті: НАБУ викрило масштабну корупційну схему

11:06 02.04.2026 Чт
2 хв
Як вдалось викрасти понад 100 тисяч тон зерна?
aimg Костянтин Широкун
Фото: НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему з розкрадання зерна (Getty Images)

САП та НАБУ викрили корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України, в результаті якої держава втратила 105 тисяч тонн зерна на мільйони доларів.

Про підозру повідомили:

  • колишньому голові правління АТ "ДПЗКУ";
  • колишньому керівнику департаменту трейдингу АТ "ДПЗКУ";
  • власнику міжнародної компанії;
  • довіреній особі представника компанії;
  • співучаснику злочину.

Деталі схеми

У 2021 році колишній керівник АТ "ДПЗКУ" разом із директором та кінцевим бенефіціаром – власником міжнародної компанії – організували злочинну схему. До її реалізації було залучено керівника департаменту державної корпорації та двох довірених осіб, які діяли за чітко розподіленими ролями.

Так, керівництво АТ "ДПЗКУ" уклало з компанією-нерезидентом чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи, відповідно до яких АТ "ДПЗКУ" поставило понад 100 тисяч тонн кукурудзи.

Після відвантаження продукції учасники групи підробили товаророзпорядчі документи для створення ілюзії контролю над товаром. При цьому фальшиві документи директор департаменту зберігав у своєму сейфі, а оригінали залишалися у інших членів злочинної групи.

Такі дії дозволяли їм фактично розпоряджатися зерном та реалізувати його кінцевим покупцям за кордоном, зокрема в Ірані, Туреччині та Єгипті, без здійснення будь-якої оплати на користь державної компанії.

Внаслідок реалізації цієї схеми державна корпорація втратила 105 тисяч тонн зерна вартістю понад 28,8 млн доларів.

Куди пішли гроші

Зазначається, що отримані з продажу викраденого зерна кошти організатори схеми легалізували через численні банківські перекази для змішування із законними прибутками.

Наразі затримано трьох учасників організованої групи, також вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Також ми писали, що росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

