Тисячі тон зерна "сплили" в Ірані й Єгипті: НАБУ викрило масштабну корупційну схему

Про підозру повідомили:

колишньому голові правління АТ "ДПЗКУ";

колишньому керівнику департаменту трейдингу АТ "ДПЗКУ";

власнику міжнародної компанії;

довіреній особі представника компанії;

співучаснику злочину.

Деталі схеми

У 2021 році колишній керівник АТ "ДПЗКУ" разом із директором та кінцевим бенефіціаром – власником міжнародної компанії – організували злочинну схему. До її реалізації було залучено керівника департаменту державної корпорації та двох довірених осіб, які діяли за чітко розподіленими ролями.

Так, керівництво АТ "ДПЗКУ" уклало з компанією-нерезидентом чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи, відповідно до яких АТ "ДПЗКУ" поставило понад 100 тисяч тонн кукурудзи.

Після відвантаження продукції учасники групи підробили товаророзпорядчі документи для створення ілюзії контролю над товаром. При цьому фальшиві документи директор департаменту зберігав у своєму сейфі, а оригінали залишалися у інших членів злочинної групи.

Такі дії дозволяли їм фактично розпоряджатися зерном та реалізувати його кінцевим покупцям за кордоном, зокрема в Ірані, Туреччині та Єгипті, без здійснення будь-якої оплати на користь державної компанії.

Внаслідок реалізації цієї схеми державна корпорація втратила 105 тисяч тонн зерна вартістю понад 28,8 млн доларів.

Куди пішли гроші

Зазначається, що отримані з продажу викраденого зерна кошти організатори схеми легалізували через численні банківські перекази для змішування із законними прибутками.

Наразі затримано трьох учасників організованої групи, також вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.