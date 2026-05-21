Компенсація за ВПО: хто найчастіше наймає переселенців і яка проблема програми

Згідно програми, роботодавець отримує компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати протягом трьох місяців. З 1 січня 2026 року це 8 647 грн на місяць.

Для підприємств у зонах активних або можливих бойових дій, а також у разі працевлаштування ВПО з інвалідністю термін виплат подовжується до шести місяців.

Хто найчастіше наймає переселенців

Серед роботодавців, що скористалися програмою, кожен третій працює у сфері оптової та роздрібної торгівлі або ремонту автотранспорту.

Ще 16% – підприємства переробної промисловості, 10% – заклади готельно-ресторанного бізнесу. По 7% припадає на агросектор та сферу охорони здоров'я і соціальної допомоги.

Таким чином, програма де-факто обслуговує переважно сектор споживчих послуг і торгівлю, а не галузі з найгострішим кадровим дефіцитом – будівництво та важку промисловість.

Чому програма не вирішує головної проблеми

Попри наявність держпідтримки, більшість роботодавців або не знають про програму, або свідомо нею не користуються. За даними Європейської Бізнес Асоціації, лише незначна частина компаній ЕВА активно застосовує компенсаційні механізми за працевлаштування ВПО.

"Для бізнесу визначальними факторами залишаються насамперед кваліфікація працівника та його відповідність потребам компанії.Навряд чи лише фінансові компенсації здатні радикально змінити ситуацію на ринку праці", – прокоментувала РБК-Україна виконавча директорка ЄВА Анна Дерев'янко.

Роботодавці, з якими поговорило РБК-Україна, підтверджують: головний бар'єр – не розмір компенсації, а питання житла.

Бізнес готовий наймати ВПО, але не знає, де людина житиме в новому місті. Для іноземних робітників компанії самостійно вирішують це питання – будують або орендують гуртожитки. Для переселенців такого механізму немає.

У підсумку на ринку праці виник парадокс: держава виділяє роботодавцю за найм ВПО від 25 941 до 51 882 гривень залежно від терміну виплат.

Водночас у першому кварталі 2026 року бізнес зміг закрити лише 41% відкритих вакансій – із 148 тисяч поданих заявок укомплектованими виявилися лише 61 тисяча.