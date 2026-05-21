Компенсация за ВПЛ: кто чаще всего нанимает переселенцев и какая проблема программы

Согласно программе, работодатель получает компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение трех месяцев. С 1 января 2026 года это 8 647 грн в месяц.

Для предприятий в зонах активных или возможных боевых действий, а также в случае трудоустройства ВПЛ с инвалидностью срок выплат продлевается до шести месяцев.

Кто чаще всего нанимает переселенцев

Среди работодателей, воспользовавшихся программой, каждый третий работает в сфере оптовой и розничной торговли или ремонта автотранспорта.

Еще 16% - предприятия перерабатывающей промышленности, 10% - заведения гостинично-ресторанного бизнеса. По 7% приходится на агросектор и сферу здравоохранения и социальной помощи.

Таким образом, программа де-факто обслуживает преимущественно сектор потребительских услуг и торговлю, а не отрасли с самым острым кадровым дефицитом - строительство и тяжелую промышленность.

Почему программа не решает главной проблемы

Несмотря на наличие господдержки, большинство работодателей либо не знают о программе, либо сознательно ею не пользуются. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, лишь незначительная часть компаний ЕВА активно применяет компенсационные механизмы за трудоустройство ВПЛ.

"Для бизнеса определяющими факторами остаются прежде всего квалификация работника и его соответствие потребностям компании. Вряд ли только финансовые компенсации способны радикально изменить ситуацию на рынке труда", - прокомментировала РБК-Украина исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Работодатели, с которыми поговорило РБК-Украина, подтверждают: главный барьер - не размер компенсации, а вопрос жилья.

Бизнес готов нанимать ВПЛ, но не знает, где человек будет жить в новом городе. Для иностранных рабочих компании самостоятельно решают этот вопрос - строят или арендуют общежития. Для переселенцев такого механизма нет.

В итоге на рынке труда возник парадокс: государство выделяет работодателю за наем ВПЛ от 25 941 до 51 882 гривен в зависимости от срока выплат.

В то же время в первом квартале 2026 года бизнес смог закрыть лишь 41% открытых вакансий - из 148 тысяч поданных заявок укомплектованными оказались лишь 61 тысяча.