ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тисячі ракет: США суттєво збільшать закупки озброєння для систем ППО Patriot

П'ятниця 04 липня 2025 12:56
UA EN RU
Тисячі ракет: США суттєво збільшать закупки озброєння для систем ППО Patriot Фото: США суттєво збільшать закупки озброєння для систем ППО Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США у 2026 році планує суттєво збільшити закупки озброєння для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджетний план Пентагону.

Зазначається, що Рада з нагляду за вимогами до армії США дозволила збільшити закупівлі зенітних ракет для Patriot PAC-3 MSE майже вчетверо. Так, у 2026 році Сполучені Штати планують купити 13,7 тисяч таких ракет.

У документі зазначено, що на закупівлю ракет PAC-3 MSE армія США планує витратити 1,3 млрд доларів. Через спеціальний фонд, створений для надання допомоги Україні, відомство запросило 396,3 млн доларів для купівлі 103 ракет.

У бюджетному плані на 2025 рік Пентагон запросив 3,3 тисячі PAC-3 MSE. Ракети призначені для перехоплення балістичних та крилатих ракет.

США припинили поставки зброї для України

Ввечері 1 липня західні ЗМІ повідомили про призупинення США постачання частини озброєння Україні. Згодом це підтвердили у Білому Домі, заявивши, що наразі у пріоритеті національні інтереси США.

За даними ЗМІ, йдеться про артилерійські боєприпаси, переносні ПЗРК Stinger, ракети Patriot і Hellfire. Видання WSJ зазначало, що йдеться навіть про озброєння, що вже знаходиться у Польщі.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що на робочому рівні тривають перемовини з США для уточнення деталей. В Росії новини щодо припинення постачань викликали величезну радість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки ППО
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні