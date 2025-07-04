Тисячі ракет: США суттєво збільшать закупки озброєння для систем ППО Patriot

Міністерство оборони США у 2026 році планує суттєво збільшити закупки озброєння для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджетний план Пентагону.

Зазначається, що Рада з нагляду за вимогами до армії США дозволила збільшити закупівлі зенітних ракет для Patriot PAC-3 MSE майже вчетверо. Так, у 2026 році Сполучені Штати планують купити 13,7 тисяч таких ракет.

У документі зазначено, що на закупівлю ракет PAC-3 MSE армія США планує витратити 1,3 млрд доларів. Через спеціальний фонд, створений для надання допомоги Україні, відомство запросило 396,3 млн доларів для купівлі 103 ракет.

У бюджетному плані на 2025 рік Пентагон запросив 3,3 тисячі PAC-3 MSE. Ракети призначені для перехоплення балістичних та крилатих ракет.