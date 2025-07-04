Тысячи ракет: США существенно увеличат закупки вооружения для систем ПВО Patriot
Министерство обороны США в 2026 году планирует существенно увеличить закупки вооружения для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бюджетный план Пентагона.
Отмечается, что Совет по надзору за требованиями к армии США позволил увеличить закупки зенитных ракет для Patriot PAC-3 MSE почти вчетверо. Так, в 2026 году Соединенные Штаты планируют купить 13,7 тысяч таких ракет.
В документе указано, что на закупку ракет PAC-3 MSE армия США планирует потратить 1,3 млрд долларов. Через специальный фонд, созданный для оказания помощи Украине, ведомство запросило 396,3 млн долларов для покупки 103 ракет.
В бюджетном плане на 2025 год Пентагон запросил 3,3 тысячи PAC-3 MSE. Ракеты предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет.
США прекратили поставки оружия для Украины
Вечером 1 июля западные СМИ сообщили о приостановке США поставки части вооружения Украине. Впоследствии это подтвердили в Белом Доме, заявив, что сейчас в приоритете национальные интересы США.
По данным СМИ, речь идет об артиллерийских боеприпасах, переносных ПЗРК Stinger, ракетах Patriot и Hellfire. Издание WSJ отмечало, что речь идет даже о вооружении, которое уже находится в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, чтона рабочем уровне продолжаются переговоры с США для уточнения деталей. В России новости о прекращении поставок вызвали огромную радость.
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