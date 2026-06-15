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Тисячі пенсіонерів втрачають гроші: як оформити 20% надбавки від держави

06:30 15.06.2026 Пн
2 хв
Про цю доплату знають далеко не всі
aimg Олена Чупровська
Фото: хто має право на доплату і як її оформити (Getty Images)

Тисячі пенсіонерів у гірських районах роками не знають про надбавку до пенсії, яку їм можуть нараховувати за законом..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Що це за доплата

В Україні діє надбавка до пенсії у розмірі 20% для людей, які живуть або працюють у гірських населених пунктах. Вона компенсує суворіші умови життя: тривалі зими, обмежений транспорт і важкодоступність.

Автоматично її ніхто не нараховує - треба самому звернутися до Пенсійного фонду.

Хто має право на надбавку

Щоб отримати цю доплату, потрібно відповідати одразу кільком умовам:

  • жити або працювати в гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;
  • не сплачувати єдиний соціальний внесок за місцем роботи в іншому населеному пункті;
  • не перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без поважних причин.

Надбавка доступна не лише тим, хто живе там постійно. Право на неї мають і внутрішньо переміщені особи, якщо вони фактично мешкають у гірській місцевості та відповідають цим умовам.

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У яких областях є гірські населені пункти

До переліку гірських належать населені пункти у чотирьох областях:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Чернівецькій.

Як оформити

Треба особисто звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України. Оскільки надбавка не призначається автоматично, частина пенсіонерів роками її не отримує, попри наявне право.

Раніше РБК-Україна писало про те, хто в Україні може вийти на пенсію раніше 60 років. У цьому переліку є учасники бойових дій, багатодітні матері та особи з певними захворюваннями за наявності відповідного стажу.

Також ми розповідали, скільки виплачують тим, хто не має жодного дня страхового стажу. Держава передбачила для них окрему соціальну допомогу, розмір якої залежить від наявного стажу та програми виплат.

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