Тисячі пенсіонерів втрачають гроші: як оформити 20% надбавки від держави

Що це за доплата

В Україні діє надбавка до пенсії у розмірі 20% для людей, які живуть або працюють у гірських населених пунктах. Вона компенсує суворіші умови життя: тривалі зими, обмежений транспорт і важкодоступність.

Автоматично її ніхто не нараховує - треба самому звернутися до Пенсійного фонду.

Хто має право на надбавку

Щоб отримати цю доплату, потрібно відповідати одразу кільком умовам:

жити або працювати в гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не сплачувати єдиний соціальний внесок за місцем роботи в іншому населеному пункті;

не перебувати за кордоном понад 60 днів поспіль протягом останніх трьох місяців без поважних причин.

Надбавка доступна не лише тим, хто живе там постійно. Право на неї мають і внутрішньо переміщені особи, якщо вони фактично мешкають у гірській місцевості та відповідають цим умовам.

У яких областях є гірські населені пункти

До переліку гірських належать населені пункти у чотирьох областях:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій.

Як оформити

Треба особисто звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України. Оскільки надбавка не призначається автоматично, частина пенсіонерів роками її не отримує, попри наявне право.