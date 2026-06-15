Тысячи пенсионеров теряют деньги: как оформить 20% надбавки от государства

Тысячи пенсионеров в горных районах годами не знают о прибавке к пенсии, которую им могут начислять по закону...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".
В Украине действует надбавка к пенсии в размере 20% для людей, которые живут или работают в горных населенных пунктах. Она компенсирует более суровые условия жизни: длительные зимы, ограниченный транспорт и труднодоступность.
Автоматически ее никто не начисляет - надо самому обратиться в Пенсионный фонд.
Чтобы получить эту доплату, нужно соответствовать сразу нескольким условиям:
Надбавка доступна не только тем, кто живет там постоянно. Право на нее имеют и внутренне перемещенные лица, если они фактически проживают в горной местности и соответствуют этим условиям.
В перечень горных относятся населенные пункты в четырех областях:
Надо лично обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины. Поскольку надбавка не назначается автоматически, часть пенсионеров годами ее не получает, несмотря на имеющееся право.
Ранее РБК-Украина писало о том, кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет. В этом перечне есть участники боевых действий, многодетные матери и лица с определенными заболеваниями при наличии соответствующего стажа.
Также мы рассказывали, сколько выплачивают тем, кто не имеет ни одного дня страхового стажа. Государство предусмотрело для них отдельную социальную помощь, размер которой зависит от имеющегося стажа и программы выплат.