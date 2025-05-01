Тисячі обстрілів та майже 200 боєзіткнень: Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 953 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу росіяни втратили ще 1230 осіб. Також Сили оборони знищили:

3 танки;

11 бойових броньованих машин;

45 артилерійських систем й не тільки.

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