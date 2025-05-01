Тисячі обстрілів та майже 200 боєзіткнень: Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки

Протягом минулої доби, 30 квітня, на фронті відбулось 196 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Вчора росіяни застосували проти позицій Сил оборони та населених пунктів:
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі Сил оборони у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Відбито штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове й не тільки.
На Сіверському напрямку зупинено дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.
На Покровському напрямку зупинено 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь й не тільки.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.
На Придніпровському напрямку успішно зупинено одну ворожу атаку.
На Курському напрямку Сили оборони відбили 21 боєзіткнення.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 953 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу росіяни втратили ще 1230 осіб. Також Сили оборони знищили:
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