Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 953 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки россияне потеряли еще 1230 человек. Также Силы обороны уничтожили:

3 танка;

11 боевых бронированных машин;

45 артиллерийских систем и не только.

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