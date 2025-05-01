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Тысячи обстрелов и почти 200 боестолкновений: Генштаб назвал самые "горячие" направления

Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые "горячие" направления (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 апреля, на фронте состоялось 196 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вчера россияне применили против позиций Сил обороны и населенных пунктов:

  • 92 авиаудара;
  • 139 управляемых бомб;
  • 5,9 тысячи обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня;
  • 2677 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи Сил обороны в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков. Отбиты штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз в районах населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое и не только.

На Северском направлении остановлены две атаки противника вблизи Верхнекаменского.

 

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении остановлено 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч и не только.

На Новопавловском направлении противник совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Багатира.

 

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении успешно остановлена одна вражеская атака.

На Курском направлении Силы обороны отбили 21 боестолкновение.

 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 953 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки россияне потеряли еще 1230 человек. Также Силы обороны уничтожили:

  • 3 танка;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 45 артиллерийских систем и не только.

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