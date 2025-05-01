ua en ru
Чт, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ "мінусували" за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб

Четвер 01 травня 2025 07:53
UA EN RU
ЗСУ "мінусували" за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1230 російських загарбників, а також знищили 2 засоби ППО, 3 танки та 45 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 953 190 (+1230) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 732 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 364 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 27 136 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1 375 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 148 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 401 (+112) од.;
  • крилатих ракет - 3 196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 750 (+139) од.;
  • спеціальної техніки - 3 869.

ЗСУ &quot;мінусували&quot; за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Як передали раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня, з початку доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

В Силах оборони України також поінформували, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Нагадаємо також, в оприлюдненому 1 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Між тим російські окупанти просунулися під Лиманом і на Торецькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Бензин зі спиртом уже на АЗС? Що буде з цінами і чи безпечно це для авто
Бензин зі спиртом уже на АЗС? Що буде з цінами і чи безпечно це для авто
DAILY
Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"