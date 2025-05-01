ЗСУ "мінусували" за добу ще 2 ППО, 45 артсистем і понад 1200 окупантів, - Генштаб
Українські захисники за добу ліквідували ще 1230 російських загарбників, а також знищили 2 засоби ППО, 3 танки та 45 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 953 190 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 10 732 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 22 364 (+11) од.;
- артилерійських систем - 27 136 (+45) од.;
- РСЗВ - 1 375 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 148 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 401 (+112) од.;
- крилатих ракет - 3 196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 46 750 (+139) од.;
- спеціальної техніки - 3 869.
Ситуація на фронті
Як передали раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня, з початку доби на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.
В Силах оборони України також поінформували, що російські загарбники продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.
Нагадаємо також, в оприлюдненому 1 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Між тим російські окупанти просунулися під Лиманом і на Торецькому напрямку.
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