Тисячі обстрілів та майже 200 боєзіткнень: Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Покровському напрямку зупинено 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь й не тільки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове й не тільки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Відбито штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника", - пише Генштаб.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 953 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу росіяни втратили ще 1230 осіб. Також Сили оборони знищили:

3 танки;

11 бойових броньованих машин;

45 артилерійських систем й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.