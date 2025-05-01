Тысячи обстрелов и почти 200 боестолкновений: Генштаб назвал самые "горячие" направления
За прошедшие сутки, 30 апреля, на фронте состоялось 196 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Вчера россияне применили против позиций Сил обороны и населенных пунктов:
- 92 авиаудара;
- 139 управляемых бомб;
- 5,9 тысячи обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня;
- 2677 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи Сил обороны в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков. Отбиты штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз в районах населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое и не только.
На Северском направлении остановлены две атаки противника вблизи Верхнекаменского.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении остановлено 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч и не только.
На Новопавловском направлении противник совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Багатира.
Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении успешно остановлена одна вражеская атака.
На Курском направлении Силы обороны отбили 21 боестолкновение.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 953 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки россияне потеряли еще 1230 человек. Также Силы обороны уничтожили:
- 3 танка;
- 11 боевых бронированных машин;
- 45 артиллерийских систем и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.