Тисячі німців звільняються з Бундесверу, щоб не воювати

У Німеччині зафіксували стрімке зростання кількості молодих чоловіків, які офіційно відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Це ставить під удар амбітні плани Берліна щодо створення найпотужнішої конвенційної армії в Європі для стримування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Лише за першу половину 2026 року кількість заяв про відмову від служби за релігійними чи моральними переконаннями перевищила показники всього минулого року. Федеральне відомство у справах сім'ї вже отримало 5862 таких звернень.

Для порівняння:

за весь 2025 рік було подано 3879 заявок;

заявок; у 2024 році цей показник становив лише 2249 ;

; станом на кінець травня 2026 року влада вже задовольнила 2667 запитів.

Конституція Німеччини чітко захищає право громадян: ніхто не може бути примушений проти своєї совісті до виконання військової служби, пов’язаної із застосуванням зброї. Тепер німці користуються цим правом частіше, ніж будь-коли.

Новий призов та плани Пісторіуса

Наразі у Німеччині немає активного призову, проте уряд намагається реанімувати виснажені збройні сили. Міністр оборони Борис Пісторіус запропонував нову систему: кожен німець віком 18 років зобов’язаний заповнити спеціальну анкету, у якій має підтвердити готовність до служби.

Це - "спрощений призов". Молодих людей також викликають на медичний огляд, тоді як жінок до процесу залучають лише добровільно.

Багато хто сприймає такі кроки як підготовку до реальної мобілізації, тому люди діють на випередження і подають заяви на статус відмовника заздалегідь.

Чому німці залишають Бундесвер

Експерти пов'язують таку активність із глобальною нестабільністю. Серед головних страхів — можлива участь у миротворчих місіях чи операціях у зоні конфліктів.

Зараз Бундесвер має близько 186 000 активних солдатів, але цього замало. Мета Берліна - 260 000 добровольців до 2035 року. Якщо план Бориса Пісторіуса не спрацює, країна може повернутися до обов’язкового призову, який призупинили у 2011 році.