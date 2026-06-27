У Німеччині заговорили про повернення призову через загрозу РФ

Німеччина може піти на крок, від якого відмовилася понад 15 років тому. Причина - нестача військових і зростаючі побоювання через загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Берлін розглядає можливість повернення обов'язкової військової служби для чоловіків уже до 2027 року. У країні побоюються, що добровольців не вистачить для посилення війська на тлі загрози з боку Росії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп заявив, що владі доведеться повернути призов, якщо добровільний набір не дасть потрібного результату.

"Якщо нам не вдасться досягти цих цілей за рахунок добровільного набору, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову", - наголосив він.

За його словами, остаточне рішення має бути ухвалено до 31 липня наступного року.

Добровольців бракує

Останніми роками Німеччина намагається збільшити чисельність армії, але стикається з нестачею охочих служити. Попри зростання оборонних витрат, набрати достатню кількість новобранців поки не вдається.

Канцлер Фрідріх Мерц поставив мету збільшити чисельність Бундесверу приблизно зі 185 тисяч до 260 тисяч військових до 2035 року. Однак у парламенті сумніваються, що цього вдасться досягти лише за рахунок добровольців.

Рьовекамп заявив, що вже в першій половині наступного року уряд має оцінити результати набору та вирішити, чи потрібне повернення призову.

Чому в Німеччині знову говорять про призов

У Німеччині обов'язкову військову службу скасували ще у 2011 році. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання оборони та безпеки знову стали одним із головних пріоритетів для країни.

Німецький депутат також попередив, що Росія може становити загрозу для країн НАТО вже до кінця десятиліття. Саме тому, на його думку, Німеччина має серйозно готуватися до можливих викликів.